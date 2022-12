Salzburgerin attackiert Essenslieferant

Gegen halb eins in der Nacht attackierte eine 40-jährige Salzburgerin einen Essenslieferanten in der Einfahrt eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Schallmoos. Und auch die alarmierte Polizei wurde Ziel der 40-Jährigen. Sie ging mit Faustschlägenauf die Beamten los und traf eine Polizistin im Gesicht.