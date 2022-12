Liebevolle Gesten zwischen Prinz William und Kate

Angriff auf Kate?

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden ab Donnerstag in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ darüber auspacken, was „hinter den Türen“ passiert ist. Das Herzogspaar von Sussex und das Prinzenpaar von Wales haben in den letzten Jahren mit ihrer Entfremdung für viel Aufsehen gesorgt.