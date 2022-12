„Patienten werden nach Salzburg ausweichen“

Im Berchtesgadener Land sperren Kliniken ihre Ambulanzen zu. Die Spitäler in Freilassing und Berchtesgaden werden keine Notfallpatienten mehr versorgen – so will es die Leitung der Kliniken Südostbayern. Rückendeckung erhält sie von der Politik. Das Klinikum Bad Reichenhall soll die zusätzlichen Patienten versorgen. Ein geplanter Neubau ist aber noch in weiter Ferne.