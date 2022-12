Besonderheit in Katar: Die WM im Swimming-Pool

Davon kann ein Schweizer Ehepaar nur träumen, „ein Bier kostet rund 16 Euro, da muss man schon ein bisschen sparen“, erzählt Karl. Der sich sonst aber ebenso wie Gattin Doris vom Leben an Bord (für die 6774 Gäste gibt es 13 Restaurants, im Inneren wartet zum Beispiel eine Rutsche, die sich über elf Decks erstreckt, sowie ein Autodrom, im Freibereich gibt es einen Aquapark und sieben Pools) begeistert zeigt: „Es gibt hier eigentlich alles, was man sich nur erträumen kann. Es ist multikulti auf dem Schiff, Fans aus allen Ländern wohnen hier.“ Was Karl am besten gefällt? „Die Großleinwand beim Swimmingpool. Da kann man im Wasser in der Badehose die Spiele mitverfolgen und mitjubeln, das ist einzigartig.“