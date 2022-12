Blutigen Playmobil-Figuren folgte brutale Attacke

DNA-Spur auf Perücke am Tatort

„Der Angeklagte lauerte dem Opfer am 7. April 2017 in einem Wiener Stiegenhaus auf und schlug mit einem stumpfen Gegenstand auf dessen Kopf ein“, so der Staatsanwalt, der die Liste der schweren Verletzungen bis hin zu Einblutungen im Gehirn detailliert auflistete. Aufgeflogen war der Täter, weil eine am Tatort verlorene Perücke einen späten DNA-Erfolg brachte - was zuvor nicht gelang, da Belgien und Österreich offenbar unterschiedliche Sequenzen verglichen hatten. „Das war ich nicht, ich war an diesem Tag wandern an einem See, ließ mein Handy aber daheim“, führte der Mann aus.