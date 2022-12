Alternative Kraftstoffe sogar besser als fossile?

Gemeinsam ans (Klima-)Ziel

Untersucht wurden zwei Arten von alternativen Kraftstoffen: die synthetisch aus Strom, Wasser und CO2 (das der Luft oder Industrieabgasen entnommen wird) erzeugten eFuels und der Dieselersatz HVO (Hydrogenated Vegetable Oils, also hydrierte Pflanzenöle), gewonnen aus Altöl und -fett. Während letztere bereits in größerem Maßstab produziert werden, stehen eFuels noch am Anfang - hier warten die Hersteller auf ein klares Bekenntnis der Politik, bevor sie in teure Anlagen investieren.