Schlaue Landwirte machen leistbares Heizen möglich

Wohnanlagen der Neuen Heimat, die ehemalige Volksschule, der Pfarrhof, Gasthäuser, Bauernhöfe sowie einige private Haushalte sind bereits am Nahwärmenetz angeschlossen“, so Stefan Schupfer, der gemeinsam mit den vier Bauern Hermann Steinwender, Gunter Hofer-Moser, Wolfram Angerer und Andreas Angerer die Initiative ergriffen und das Projekt gestartet hat. „Gerade in Zeiten wie diesen wollen wir den Bürgen leistbares Heizen mittels Hackschnitzel aus heimischem Brennholz ernöglichen.“