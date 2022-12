Lake Louise: Ortlieb mit Torfehler Trainings-Beste

Die ebenfalls starke Mirjam Puchner hatte eine starke vergangene Saison, gekrönt mit Super-G-Silber bei den Olympischen Spielen in China. Die Salzburgerin blickt auf eine gut verlaufene Vorbereitung zurück, die Erwartungen an sich selbst sind gestiegen. „Ich merke, dass meine Ansprüche an mich anders sind als letztes Jahr“, gab sie an. „Natürlich ist das Ziel, um die Podestplätze mitzufahren, das kann man nach so einer Saison auch erwarten. Ich weiß, dass ich das absolut draufhabe. Wenn es dann aber einmal schlechter ist, darf man nicht verzweifeln.“