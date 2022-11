ÖVP tritt als „LH Johanna Mikl-Leitner - VP NÖ“ an

Diese Personen waren in den vergangenen Wochen in den 20 Bezirken nominiert worden. Am Donnerstag erfolgte vom Landesparteivorstand die einstimmige Bestätigung. „Unser jüngster Kandidat in den Bezirken ist Julius Heindl aus Wieselburg-Land (Bezirk Scheibbs, Anm.) mit 18 Jahren, unser ältester ist Gerhard Schweighofer aus Traisen (Bezirk Lilienfeld, Anm.) mit 76 Jahren. Wir haben einen Altersdurchschnitt der Bezirkskandidaten von unter 44 Jahren“, sagte Mikl-Leitner bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.