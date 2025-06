Abschiedsgerüchte! Jetzt spricht Sabitzer selbst

Er fühle sich gerade sehr gut und auch das Selbstvertrauen sei da, betonte der Mittelfeldspieler. Sabitzers Vertrag mit Dortmund läuft bis Sommer 2027, laut Medienberichten gilt der 31-Jährige jedoch als Verkaufskandidat. Vor dem Dortmunder Auftakt in den USA gegen den vierfachen brasilianischen Meister Fluminense machte ihm noch der Jetlag zu schaffen. „Ich habe immer Probleme, hierherzukommen mit dem Schlaf. Die ersten Tage waren ein bisschen hart“, sagte Sabitzer. Die ungewöhnliche Beginnzeit der ersten Partie um 12 Uhr mittags (18 Uhr MESZ) in New Jersey fordert den Bio-Rhythmus zusätzlich.