Sechs Schützlinge auf Platzsuche bei Tierfreunden

Kasimir

Der achtjährige Kasimir wurde ursprünglich in einem erbärmlichen Zustand in der Nähe von Gramastetten aufgefunden und daraufhin ins Tierheim gebracht. Leider mussten beide Gehörgänge entfernt werden, zusätzlich leidet der Kater an Nierenschwäche. Das nötige Nierenfutter und die erforderliche Tablette (versteckt in einem Leckerli) frisst Kasimir ohne Wenn und Aber. Außerdem ist der Kater in Bezug auf Menschen extrem freundlich und kommunikativ, er umgarnt gerne seine Besitzer - vor allem wenn es um sein Lieblingsfutter geht. Er hat aufgrund des Hörverlusts kaum Kommunikationsprobleme, denn er reagiert auf Lautsprache, Körpersprache bzw. Gesten. Mit Artgenossen oder Hunden versteht er sich prima. In einer Wohnung ohne Möglichkeit zum Freigang würde sich Kasimir allerdings nicht wohlfühlen. Optimal wäre ein Zuhause abseits von vielbefahrenen Straßen, wo auch eine Katzenklappe vorhanden ist, denn er genießt den Aufenthalt im Freien sehr.

Tel.: 0 732/24 78 87