OÖ: Illegale Falle schlug Katze eine Pfote ab

In manchen Herzen ist es kalt und düster, grausam und gefühlskalt. „Wie tief muss der Mensch sinken, dass er wehrlosen Tieren so etwas an tun kann“, Karin Binder vom Tierheim Freistadt macht damit auf Facebook in einem wütenden Posting ihrem Herzen Luft. Eine Frau hatte am Dienstag eine schwer verletzte Katze auf einem Feld Richtung St. Peter entdeckt. Die Samtpfote kauerte völlig apathisch, unterkühlt und durchnässt mitten im Feld, konnte weder stehen noch laufen. „Wir brachten sie zu Dr. Jan in die Kleintierpraxis. Dort konnten wir das Ausmaß ihrer Verletzungen erst richtig sehen und uns kamen die Tränen. Selbst unser Tierarzt war sprachlos“, so Binder.