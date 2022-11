Opposition bläst zum Halali auf Bürgermeister

Zum Halali auf Bürgermeister Gerold Welte blasen derzeit die Mitglieder der Oppositionspartei „Für önschas Laternsertal“. Wie der ORF berichtet, hat die Verpachtung der Jagd mit einer Fläche von 128 Hektar an das Gemeindeoberhaupt für größeren Wirbel im Ort gesorgt. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter wurde die Pacht nämlich ganz ohne Ausschreibung an den Bürgermeister vergeben.