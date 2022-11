Winterzauber im Circus Dimitri mit den Kiwanis

Das Gewinnspiel

Beim Gewinnspiel mitmachen geht ganz leicht: Einfach eine E-Mail mit Namen und Anzahl (Kinder plus eine erwachsene Aufsichtsperson) an zirkus@cavinnash.at bis Freitag, 02. Dezember, 18 Uhr und mit ein bisschen Glück sind Sie und Ihre Kleinen am Samstag auch dabei!

Die Sondervorstellung findet am Samstag, 03.12., um 10 Uhr statt: Circus Dimitri, Messegelände Klagenfurt