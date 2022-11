Beeinträchtigter Gabriel wünscht sich ein E-Tandem

Bewegungshungrig

Seit zwei Jahren lebt der 17-Jährige in einer Wohngruppe für stark beeinträchtigte Menschen im Bezirk Steyr-Land. Seine Leidenschaft gilt der Bewegung, speziell das Fahrradfahren liebt er heiß und innig. Am liebsten würde er rund um die Uhr in die Pedale treten, Stillsitzen hält er hingegen nicht lange aus.