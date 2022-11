Gmunden freut sich auf türkische Gemeinschaft

Erstmals seit genau einem Monat wird Basketball-Gmunden am Mittwoch wieder die Tore des heimischen Raiffeisen Sportparks öffnen. Zuvor gab’s fünf Auswärtsspiele in Folge, vier davon wurden verloren. Weshalb vorm heutigen Heimspiel die Stimmung auch am Boden ist, Finanzboss Harald Stelzer teilte zuletzt nach dem peinlichen 78:79 beim Liga-Letzten Timberwolves Wien gegen Mannschaft und auch Trainer Anton Mirolybov gehörig aus.