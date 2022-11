Mozartkugel-Werk dürfte bis zu 25 Jobs streichen

Geschäftsführer Friedrich Plail wollte die Pläne auf „Krone“-Anfrage nicht kommentieren. Ob das Unternehmen am Standort festhalten will, ist unklar: Die Führungsetage habe bei Bürgermeister Grödigs Herbert Schober angefragt, ob sich das ganze Areal in Wohngebiet umwidmen lasse. „Das ist nicht möglich, weil es das räumliche Entwicklungskonzept nicht zulässt und weil dadurch keine Arbeitsplätze gesichert werden“, sagt Schober. Die Gemeinde werde „alles mögliche“ tun, um das Werk zu halten. „Wir würden auch eine Teilfläche widmen, wenn der Standort in Grödig bleibt“, berichtet Schober. Allerdings: Wohnungen würden dort dennoch nicht entstehen. Die Gemeinde schlägt vor, dass Salzburg Schokolade im hinteren Teils des Areals auf 3000 Quadratmeter ihr Werk neu errichtet; das restliche Areal soll von anderen Betrieben genutzt werden. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen.