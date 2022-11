Meteoriten-Mineral aus Labor ersetzt seltene Erden

Phosphor und Kohlenstoff als Turbo

Sarac und seinem Kollegen Jürgen Eckert ist es nun gemeinsam mit Kollegen von der Cambridge University (Großbritannien) gelungen, im Labor diesen Prozess durch die Zugabe von kleinen Mengen an Phosphor und Kohlenstoff zu einer Schmelze aus Eisen und Nickel massiv zu beschleunigen. „In einem Vakuum haben wir ein bis drei Millimeter lange Zylinder gegossen, die in wenigen Millisekunden auskühlen“, erklärte Sarac. Durch das Phosphor können sich die Eisen- und Nickelatome schneller bewegen und so die notwendige Kristallstruktur in dieser kurzen Zeit bilden.