Stefan Übelhör ist neuer Bürgermeister von Höchst

Die Stichwahl um das neue Gemeindeoberhaupt in Höchst fiel recht eindeutig aus. Für die ÖVP-Kandidatin Heidi Schuster-Burda stimmten 46,42 Prozent, für den Grünen-Kandidaten Stefan Übelhör allerdings 53,58 Prozent. Damit gibt es nun zwei Grünen-Bürgermeister in Vorarlberg. Der zweite ist Frank Matt in Lochau.