ÖSV-Rookie hatte noch nie zuvor so viele Speedtage

Eigentlich hätte Martin-Luis „Malu“ Walch gestern beim ersten von zwei FIS-Riesentorläufen in Tirol in den Winter starten sollen. Das tat der Schwarzenberger aber nicht. „Die beiden Rennen mussten abgesagt werden“, verrät der 19-Jährige, der in dieser Saison erstmals im ÖSV-C-Kader aufscheint. Riesentorlauf ist er in den letzten drei Tage aber dennoch gefahren. „Wir konnten in Hippach trainieren“, erzählt Walch, der im vergangenen Winter ausgezeichneter Zweiter im „Spar Cup“ wurde.