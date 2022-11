Pensionist bezahlt Einkauf von Sozialmarktkunden

„Eine ältere Frau wollte als Dank für mich etwas arbeiten“, erzählt der 80-Jährige gerührt. Es gebe aber auch jene, die ihn beschimpfen. „Die merke ich mir dann.“ Filialleiterin Andrea Costea steht hinter Hrabala: „Es gibt so viele Menschen, die gerade in Not sind. Super, dass er direkt hilft.“