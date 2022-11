Kunstaktion: Tausende Nackte am Bondi Beach

Die Zahl der Teilnehmer entsprach etwa der Zahl an Australiern, die jedes Jahr an Hautkrebs sterben. Der 77-jährige Teilnehmer Bruce Fasher sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe sein halbes Leben in der Sonne verbracht und sich schon „einige Melanome vom Rücken entfernen lassen“. „Ich dachte, das ist eine gute Sache, und ich ziehe sehr gerne meine Kleidung am Bondi Beach aus.“