WorldSkills: Die Spiele beginnen

Bis Sonntag kämpfen acht rot-weiß-rote Fachkräfte um Gold bei der Berufs-WM. Mit dabei auch Kilian Wallner, Baumaschinentechniker aus dem Pongau. 55 (der insgesamt 62) Bewerbe sind in den vergangenen Wochen bereits erfolgreich in anderen Teilen der Welt über die Bühne gegangen: Die heuer erstmals als „Special Edition“ ausgetragene Berufsweltmeisterschaft wurde in 15 Ländern verteilt veranstaltet. Am Sonntag wird die WM offiziell mit der Medaillenverleihung beendet.