Sohn spielt bei WM: Mutter wird zum Hit im Netz

Die erste Runde bei der Weltmeisterschaft in Katar ist absolviert. In Gruppe F musste sich Kanada am Mittwoch äußerst unglücklich Favorit Belgien mit 0:1 geschlagen geben. In der 74. Minute kam Sam Adekugbe in die Partie. Es war sein erster Einsatz bei einer WM. Seine Mutter konnte es nicht fassen - hier zu sehen im Video: