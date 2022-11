So trinken die Steirer ihr Bier am liebsten

Die Steirer lieben ihr Bier. Wovon man sich bei den unzähligen Festen wie dem Aufsteirern in Graz, dem Gösserkirtag in Leoben oder dem Altausseer Kiritog überzeugen kann, gibt es nun auch schwarz auf weiß: Im „Bierkulturbericht 2022“ der Brau Union, der interessante Einblicke in die Beziehung der Steirer zu ihrem Bier gibt.