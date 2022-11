„Sollten Personaldebatten nicht am Balkon führen“

Wir sind in Österreich nach wie vor das Land der Femizide: Hierzulande werden mehr Frauen umgebracht als in jedem anderen Land. Während der Fußball-WM brauche es vor allem auch klare Gewaltschutzkonzepte, die den Frauen zur Verfügung stehen, fordert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner im Gespräch mit Jana Pasching. Die gesetzliche EU-Quote für Vorstands- und Aufsichtsratsposten für Frauen begrüßt Holzleitner. Wir wissen, Frauen sind hoch qualifiziert, sie sind an Österreichs Hochschulen stärker vertreten als Männer. „Quotenfrau ist in diesem Fall kein Schimpfwort.“ Bei der Führungsdebatte, die nach Umfragen im Burgenland in der SPÖ aufgepoppt ist, stehe man voll und ganz hinter SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Wir wären gut beraten, Personaldiskussionen intern zu führen und nicht am Balkon.“