Überfall auf Tankstelle in Wien-Leopoldstadt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen Tankstellen-Shop in Wien-Leopoldstadt überfallen. Der Räuber soll laut Landespolizeidirektion gegen 2.45 Uhr die in der Ausstellungsstraße gelegenen Geschäftsräumlichkeiten betreten und dort von einem 27-jährigen Verkäufer Geld und Zigaretten verlangt haben. Nachdem der Verdächtige das Geforderte erhalten hatte, ergriff er die Flucht - eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg.