Gewessler zurückhaltend bei EU-Gaspreisdeckel

Der Hintergrund zu dem vorgeschlagenen Gaspreisdeckel ist der Höchststand von 340 Euro pro Megawattstunde Gas am TTF Ende August. An diesen sind viele Lieferverträge in der EU gekoppelt. Der Deckel würde automatisch greifen, wenn der Preis für im Folgemonat zu lieferndes Gas zwei Wochen lang 275 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig mindestens 58 Euro höher liegt als der Referenzpreis für Flüssiggas (LNG) am Weltmarkt.