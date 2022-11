Die „Großen“ haben wieder einmal abkassiert

Im Korruptions-Untersuchungsausschuss sagt am heutigen Donnerstag Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker aus. Die RH-Kritik an der COFAG (Covid-19-Finanzierungsagentur) fiel niederschmetternd aus. 22,5 Millionen Euro für eine Fast-Food-Kette. 16,3 Millionen für einen Handelsriesen. 10,2 Millionen für einen Immobilienmilliardär. 7,9 Millionen für eine Hotelgruppe. 2,2 Millionen für einen Glücksspielkonzern. Unvorstellbare Summen, die auf www.transparenzportal.gv.at seit Ende Oktober abgerufen werden können. Summen, die die türkis-grüne Regierung während der Pandemie an Förderungen ausgezahlt hat. Motto: „Koste es, was es wolle.“