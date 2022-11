Mit Brot und Wurst pleite: Bangen um 100 Jobs!

Keine Aussicht auf Betriebsfortführung

Leider hat Insolvenzexpertin Beatrix Jernej vom Alpenländischen Kreditorenverband für Kärnten schlechte Nachrichten parat: „Fast 100 Menschen verlieren so kurz vor Weihnachten ihren Job!“ Bei Sajovitz gäbe es keine Aussicht auf eine Betriebsfortführung. Schon 2020 war eine Sanierung bewilligt worden; die Gläubiger hätten 20 Prozent ihrer Forderungen in vier Raten erhalten sollen. Bezahlt wurde aber nur die Hälfte - und jetzt droht dem alteingesessenen Fleisch- und Feinkostspezialisten, der auch die Kantinen bei Mondi in Frantschach und Bosch Mahle in St. Michael ob Bleiburg betreibt, mit 1,4 Millionen Euro Passiva wohl endgültig das Aus.