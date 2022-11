Nächste Kärntner Bäckerei schlittert in Insolvenz

Schlechte Aussichten für Mitarbeiter

Die Aussichten für die Mitarbeiter in den sechs Filialen in Feldkirchen, Moosburg, Bodensdorf, St. Paul und Wolfsberg sind düster. Laut Kreditschützern soll das Unternehmen geschlossen werden. Die Insolvenzursachen sollen in der schlechten Umsatzentwicklung und auch im Personalmangel liegen, heißt es.