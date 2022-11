Johnson: Berlin wollte Ukraine aufgeben

„Die deutsche Ansicht war zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass es besser wäre - wenn es (der russische Angriff) denn passieren würde, was eine Katastrophe wäre-, wenn die ganze Sache schnell vorbei wäre und die Ukraine aufgeben würde“, zitierte der US-Sender CNN Boris Johnson. Er habe das für eine katastrophale Sichtweise gehalten, die er nicht unterstützte, soll Johnson bereits am Montag in einem Gespräch mit CNN-Moderator Richard Quest gesagt haben. Dabei wandte der ehemalige Premier gleichzeitig ein, dass er den Gedanken verstehen könne. Deutschlands Regierung habe „alle möglichen stichhaltigen wirtschaftlichen Gründe“ hervorgebracht.