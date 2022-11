80 Staaten gegen Explosivwaffen in Wohnorten

Raketen und Bomben

Zu den Waffen, die nicht mehr in Wohngebieten eingesetzt werden soll, gehören Bomben, Raketen, Artilleriegeschütze, Mörser und andere Waffen mit großflächiger Wirkung. Solche Waffen werden aktuell unter anderem im Krieg in der Ukraine verwendet. Sie verletzen und töten weltweit tausende Zivilpersonen und zerstören Infrastruktur wie Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Laut UNO-Nothilfebüro OCHA leben 50 Millionen Menschen in Städten, in denen gekämpft wird. Wenn Explosivwaffen zum Einsatz kommen, sterben vor allem Zivilpersonen. Sie machen 90 Prozent der Opfer aus.