Gaffer-Unfall nach Pkw-Brand auf Autobahn

Am Mittwochmorgen fuhr um 9 Uhr ein Lenker in seinem Wagen in Hohenems auf die A14 auf. Noch am Beschleunigungsstreifen begann der Wagen Rauch zu entwickeln. Der Fahrer hielt an und stieg aus. Zum Glück rechtzeitig, denn der Wagen brannte anschließend komplett aus und ist reif für die Verschrottung. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Tirol für 25 Minuten komplett gesperrt werden.