Erdogan: „Jets, Kanonen und Drohnen erst Anfang“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht den kurdischen Milizen in Nordsyrien weiterhin mit einer Bodenoffensive. „Die Operationen, die wir mit unseren Flugzeugen, Kanonen und bewaffneten Drohnen führen, sind erst der Anfang“, sagte der 68-Jährige am Mittwoch bei einer Rede vor Parteimitgliedern. Außerdem stellte Erdogan ein Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Bashar al-Assad in Aussicht.