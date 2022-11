Ex-Ski-Star Kirchgasser neue „Krone“-Kolumnistin

Das können unsere Mädls leider nicht behaupten! Auch wenn die Saison erst ein Rennwochenende alt ist, wissen sie, dass doch einiges an Arbeit vor ihnen liegt. Das Positive daran ist, dass unsere Damen nicht nach Ausreden gesucht haben. Sie wissen, dass sie es besser können. Ob der Schalter allerdings schon am Wochenende umgelegt werden kann? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Natürlich gibt es in Killington eine andere Pistenbeschaffenheit, andere Schneeverhältnisse, eine andere Geländeform, die unserem Team zugutekommen kann.