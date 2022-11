Wintereinbruch: Schneefall bis in Kärntens Täler

In der Nacht auf Mittwoch verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in den Osten. „Im Flachland gehen sich nach aktuellem Stand nur zwischendurch nasse Flocken aus, die Schneefallgrenze dürfte um etwa 400 bis 500 Meter verharren“, so Spatzierer. Feuerwehren mussten vor allem in Oberkärnten wegen umgestürzter Bäume und hängengebliebener Fahrzeuge ausrücken.