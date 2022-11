Verena Roßbacher gewann Österreichischen Buchpreis

Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis ging heuer an die 1991 in Hamburg geborene Sprachkunst-Studentin an der Wiener Universität für Angewandte Kunst Lena-Marie Biertimpel, die den Preis für ihren Roman „Luftpolster“ bekommt. „Vom Suizidversuch der Schwester aus der Bahn geworfen, begibt sich ,Peach‘, die Ich-Erzählerin, freiwillig in die Psychiatrie“, beschrieb die Jury das Buch und lobte es als „eindringliches Debüt, wuchtig und zärtlich zugleich.“