37-Jähriger mit Paragleiter abgestürzt

Beim Startplatz Steinermandl in Nußdorf-Debant ging es für den 37-Jährigen los. Beim Flug gab es zuerst keine Probleme. Gegen 12.20 Uhr passierte jedoch der Unfall. Der Schirm klappte plötzlich zusammen. Der Mann versuchte, sich zu stabilisieren, schaffte es jedoch nicht, stürzte laut Polizei fünf Meter in die Tiefe und prallte am Boden auf. Der 37-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, und musste mittels Notarzthubschrauber geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.