Heiße Luft in Wüste | Glühwein statt Wüsten-WM

Glühwein statt Wüsten-WM. Apropos Emirate: Haben Sie das Eröffnungsspiel der Fußball-WM gestern Nachmittag in Katar gesehen? Ich nicht. Ich glaube, erstmals seit Jahrzehnten habe ich eine WM-Eröffnung samt Eröffnungs-Match ausgelassen. So wie viele Freunde und Bekannte: Null Sympathie für das Ausrichterland Katar, keine Toleranz für den Umgang des Emirates mit Menschenrechten und den Umgang der FIFA mit dem Ausrichterland. Und so gewinnt - zumindest zum Auftakt - der Christkindlmarkt gegen die Weltmeisterschaft. Das sehen übrigens die allermeisten Österreicher so: Mehr als 80 Prozent meinten in der krone.at-„Frage des Tages“, eine Fußball-WM im Winter mache keinen Spaß. Und was wurde am Christkindlmarkt dann geredet? Ja, sogar über die WM. Aber nicht über das Auftaktspiel, sondern viel mehr etwa über den unsäglichen Schwachsinn, den der FIFA-Oberkorrupti Infantino, der offenbar nicht alle Tassen (aber dafür viel Geld) im Schrank hat, verbreitet. Eine WM in einem Land ohne Fußballkultur, einem Land gerade so groß wie Oberösterreich, das jetzt über acht supermoderne Stadien verfügt - klimatisiert, natürlich. Ende November - da träumt der Österreicher statt vom Niederkühlen im Wüstenstadion lieber vom Aufwärmen mit Glühwein.