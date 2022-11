Mieter-Paar muss ohne Küche, Bad und Heizung leben

Der Traum von den eigenen vier Wänden sieht definitiv anders aus. Denn alles gleichzeitig hat in der Wohnung von Gerhard Kemedinger und Elisabeth Vogl im Bezirk Tulln noch nie funktioniert. Dabei war sich das Ehepaar einst sicher, dass es in Michelhausen in eine Traumwohnung ziehen wird: Mit großer Wohnfläche und riesigem Balkon war es nicht so schlimm, dass gleich von Beginn an das Wasser zwei Zentimeter in der Dusche stand, sobald die Waschmaschine abpumpte.