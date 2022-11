Minnesota gewinnt ohne Rossi in der Verlängerung

Auch ohne Österreichs derzeit einzigen NHL-Legionär Marco Rossi, der das Match von der Tribüne aus verfolgen musste, haben die Minnesota Wild am Samstagabend (Ortszeit) gewonnen. Die Hausherren besiegten die Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga allerdings erst in der Overtime mit 2:1.