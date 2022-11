Jugendliche warfen Böller in Menschenmenge

Zivilstreifen vor Ort

Danach wollten die Jugendlichen die Flucht ergreifen, wurden aber unmittelbar darauf von Beamten geschnappt. „Da in den letzten Tagen zahlreiche Hinweise und Anzeigen eingegangen sind, die von ähnlichen Vorfällen in Villach berichteten, sind Polizisten in Zivil vor Ort gewesen“, sagt eine Beamtin.