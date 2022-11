Corona-Kritiker ist wie vom Erdboden verschluckt

Ausgangsbeschränkung mit Judenverfolgung verglichen

Doch am 31. August warteten die Geschworenen in Linz vergeblich auf den Corona-Rebellen, der auf Telegram und in einem YouTube-Video die Ausgangsbeschränkungen und die Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben soll. Beim (geplatzten) Prozess sollte er sich deshalb nach dem Verbotsgesetz verantworten.