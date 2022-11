Explodierende Kosten: Sportvereine sind am Limit

Bewegungseinheit soll weiter ausgerollt werden

Weiteres zentrales Thema: Die tägliche Bewegungseinheit. Hier ist das Burgenland Vorreiter. „Ziel ist eine schrittweise Ausrollung“, erklärte Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, der Interessenvertretung des organisierten Sports in Österreich. Freilich sei auch auf diesem Gebiet die Finanzierung ein wesentliches Thema. Niessl betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Dachverbände, ohne die die tägliche Bewegungseinheit nicht möglich wäre. „Wir haben einen Paradigmenwechsel: Die Vereine kommen in die Schulen.“ Das sei vor allem wichtig, um Kinder - und damit Sportler von morgen - in die Vereine zu holen. Im Frauensport will man weiter Akzente setzen. „Es muss gelingen, Mädchen in die Sportarten zu bringen“, so die Vorarlberger Sportlandesrätin Martina Rüscher, die als Beispiel den Frauenfußball nannte. Auch die Special Olympics kamen zur Sprache. Hier wolle man die Teilnehmer in ihrem Bemühen bestärken, denn: „Sport verbindet“, so Kaiser.