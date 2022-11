Prognose: Zahl der Neuinfektionen bleibt stabil

Die Belegung auf Normalstationen dürfte von 909 am (gestrigen) Dienstag auf im Mittelwert 743 Betroffene am 30. November sinken, bei einer Schwankungsbreite von 585 bis 945 belegten Betten. Auf den Intensivstationen könnte die Zahl der Covid-Kranken von 75 am Vortag auf im Mittelwert 63 am Mittwoch in zwei Wochen sinken. Die Schwankungsbreite liegt zwischen 45 und 88.