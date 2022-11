Zwischen Burger & Pommes: Ekel-Fund beim „Mäci“

Da kann einem schon mal der Appetit vergehen: Mitte dieser Woche pilgerte Annika M. samt ihrer Mama im Anschluss an eine Schulveranstaltung für eine kleine Stärkung zu McDonald’s in der Breitenleer Straße in der Donaustadt. Die Bestellung, ein Klassiker - zwei Cheeseburger und kleine Pommes zum Mitnehmen.