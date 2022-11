Nawalny beklagt Verschärfung der Haftbedingungen

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat eine erhebliche Verschärfung seiner Haftbedingungen beklagt. Er sei in eine enge Isolationszelle verlegt worden und dürfe keine längeren Besuche von Verwandten mehr empfangen, erklärte Nawalny in einer Nachricht, die sein Unterstützerteam in Online-Netzwerken verbreitete. In dieser Zelle, die für Häftlinge mit schlechter Führung vorgesehen sei, dürfe er lediglich zwei Bücher bei sich haben.