Endlich gefasst: Rumänen verübten 175 Einbrüche

Seit Oktober 2021 mehrten sich Einbrüche in metallverarbeitende Betriebe. Dabei wurden teilweise große Mengen Kupfer und Altmetall gestohlen. Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen ergaben sich konkrete Tatzusammenhänge mit gleichartigen Einbruchsdiebstählen in den Schweizer Kantonen St. Gallen, Thurgau und Zürich. Die Polizei ging schließlich davon aus, dass eine grenzüberschreitend aktive Bande am Werk war. In der Schweiz wurden auch Kleintransporter zum Abtransport des Altmetalls gestohlen. Gefunden wurden die Autos in Vorarlberg. Mittlerweile sind sie wieder im Besitz ihrer Eigentümer.