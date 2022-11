Indien schickte erstmals private Rakete ins All

Für indische Regierung „historische Landmarke“

Der indische Minister für Wissenschaft und Technologie, Jitendra Singh, der beim Raketenstart am Freitag an Ort und Stelle war, nannte die Mission eine „historische Landmarke“ sowie einen Wendepunkt für indische Start-ups. Indien ist bekannt dafür, Satelliten relativ günstig ins All zu schießen, auch für andere Länder.